Гороскоп на 17 августа: Тельцам признаются в любви, а Скорпионы займутся ремонтом

Что приготовили звезды ижевчанам? Фото: Архив КП

ОВЕН

Вам придется проявить максимум заботы об окружающих. Они в вас нуждаются.

ТЕЛЕЦ

Тельцам сегодня признается в любви человек, к которому вы тоже неравнодушны. Даже если раньше вы старались не замечать свои чувства, присмотритесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов в этот день серьезно подведет здоровье. Постарайтесь просто отдохнуть.

РАК

Обычный, спокойный, позитивный день без особенных происшествий.

ЛЕВ

Львы настолько очаровательны, что весь день будут слышать комплименты от окружающих в свой адрес.

ДЕВА

Девы сегодня станут объектом насмешек. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним.

ВЕСЫ

Весов весь день подстерегают мелкие неприятности – то компьютер сломается, то одежда испачкается, то неприятную мелкую задачу дадут. Ничего катастрофического, но настроение испортится.

СКОРПИОН

Отличный день, чтобы заняться ремонтом. Вас посетит такое вдохновение, что получится все сделать за один день.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня не стоит спорить с окружающими, даже если становится тяжело молчать. Время покажет, что вы неправы, а отношения можно испортить легко.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня сопутствует удача. Что бы ни случилось, фортуна на вашей стороне.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи после напряженной работы наконец-то смогут выдохнуть спокойно. Все скоро наладится. Не забывайте заботиться о здоровье.

РЫБЫ

У Рыб зажегся свет в конце туннеля – совсем скоро все окончательно наладится.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Парки Ижевска» объяснили причину отказа пускать ребенка с синдромом Дауна на аттракцион

Магазин H&M открылся в Ижевске 16 августа

Портреты поэтессы Ашальчи Оки появились на доме в Ижевске