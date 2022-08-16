Обращение от члена партии «Зеленая альтернатива» по поводу кандидата Александра Сырова поступило в ЦИК

В действиях кандидата усмотрели ряд нарушений Фото: Амир Закиров

Валерий Солянин, член партии «Зеленая альтернатива», подал официальное обращение в ЦИК. В нем он перечислил пять пунктов, которые могут стать основанием для снятия с выборов кандидата Александра Сырова. Об этом сообщил в соцсетях Дмитрий Захаров, член этой же партии.

По словам Захарова, Сыров нарушил устав КПРФ и протокол комиссии. Также он с нарушениями собрал подписи муниципальных депутатов.

«Решение ЦИК Удмуртии по регистрации кандидата от КПРФ Сырова А.Ю на выборы Главы Удмуртской Республики неправомочно. Мы просим комиссию принять решение об обращении в Верховный Суд Удмуртии с иском об отмене Постановления ЦИК о регистрации Сырова А.Ю. Такое заключение написано в обращении», – написал Дмитрий Захаров.

Напомним, выбора главы Удмуртии и депутатов Госсовета пройдут 11 сентября.

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