До +26 °С обещают в Ижевске 17 августа

17 августа в Ижевске осадков не обещают. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +24…+26 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Ночью также будет без осадков. Температура воздуха составит +10…+12 °С.
Хорошего вам дня!
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