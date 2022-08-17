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Общество17 августа 2022 2:35

До +26 °С обещают в Ижевске 17 августа

Осадков не ожидается
Ирина Шутова
17 августа в Ижевске осадков не обещают. Фото: Мария Бакланова

17 августа в Ижевске осадков не обещают. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +24…+26 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Ночью также будет без осадков. Температура воздуха составит +10…+12 °С.

Хорошего вам дня!

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