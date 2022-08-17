Линии электропередач оборудовали птицезащитными устройствами в одном из заказников Удмуртии

Птицы могли погибнуть из-за линий электропередач Фото: Диля Ахмадишина

В Областновском заказнике Увинского района был риск гибели птиц, в том числе внесенных в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По территории заказника проходит линия электропередач. Она принадлежит администрации района. При этом железобетонные опоры и изоляторы не были оборудованы птицезащитными устройствами. Это создает риски для животных и для качества электроснабжения.

Природоохранный прокурор подал иск с требованием обезопасить линии для птиц. Требования удовлетворены.

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