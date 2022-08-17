Житель Чайковского стал фиктивным руководителем коммерческой организации в Ижевске

Житель Чайковского дал свои документы, чтобы на него зарегистрировали организацию Фото: Архив КП

Житель Чайковского предоставил свой паспорт для регистрации коммерческой организации, которой он по факту не управлял. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Подозреваемый прибыл в Ижевск в апреле 2021 года. Он дал свои документы неизвестному, и жителя Пермского края внесли в единый государственный реестр юридических лиц как учредителя и директора коммерческой организации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства преступления. Подозреваемому грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо исправительные работы.

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