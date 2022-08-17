Пожарно-тактические учения пройдут 17 августа в Ижевске

Учения пройдут в Ижевске
Фото: Ирина БУРЦЕВА
17 августа в 15:00 на территории завода «Ижсталь» пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
На месте будет работать много техники и работников пожарно-спасательного гарнизона. Жителей просят не паниковать.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Новое общественное пространство может появиться на улице 9 Января в Ижевске
Житель Чайковского стал фиктивным руководителем коммерческой организации в Ижевске
Участок дороги на улице Краева перекроют в Ижевске