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Происшествия17 августа 2022 10:20

Пожарно-тактические учения пройдут 17 августа в Ижевске

Жителей просят не паниковать
Анастасия Захарова
Учения пройдут в Ижевске

Учения пройдут в Ижевске

Фото: Ирина БУРЦЕВА

17 августа в 15:00 на территории завода «Ижсталь» пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

На месте будет работать много техники и работников пожарно-спасательного гарнизона. Жителей просят не паниковать.

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