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Общество17 августа 2022 12:18

Как оценили предложение наделить детей-сирот правом наследования от опекунов

Юрист считает это хорошей материальной поддержкой
Анастасия Захарова
Появилось предложение дать возможность сиротам наследовать имущество опекунов

Появилось предложение дать возможность сиротам наследовать имущество опекунов

Заслуженный юрист России оценил предложение наделить детей-сирот правом наследовать имущество опекунов. Об этом сообщает RT (18+).

«Предложение о включении детей, находящихся под опекой, в перечень наследников по закону можно поддержать, поскольку это может создать для них дополнительные гарантии материальной и финансовой поддержки», – говорит эксперт.

Такую возможность можно было бы предусмотреть для безвозмездного опекунства. К такой форме часто прибегают близкие родственники ребенка.

«В остальных случаях имеются иные гражданско-правовые механизмы для возмездного опекуна выразить свою волю по передаче всего или части своего имущества ребёнку, находящемуся под его опекой, например договор дарения», – добавил юрист.

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