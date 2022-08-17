Как оценили предложение наделить детей-сирот правом наследования от опекунов

Появилось предложение дать возможность сиротам наследовать имущество опекунов
Заслуженный юрист России оценил предложение наделить детей-сирот правом наследовать имущество опекунов. Об этом сообщает RT (18+).
«Предложение о включении детей, находящихся под опекой, в перечень наследников по закону можно поддержать, поскольку это может создать для них дополнительные гарантии материальной и финансовой поддержки», – говорит эксперт.
Такую возможность можно было бы предусмотреть для безвозмездного опекунства. К такой форме часто прибегают близкие родственники ребенка.
«В остальных случаях имеются иные гражданско-правовые механизмы для возмездного опекуна выразить свою волю по передаче всего или части своего имущества ребёнку, находящемуся под его опекой, например договор дарения», – добавил юрист.
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