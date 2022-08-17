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Политика17 августа 2022 12:38

24 избирательных участка с трафаретами для инвалидов по зрению откроют в Удмуртии

Они смогут сами заполнить бюллетень
Анастасия Захарова
Трафареты помогут проголосовать инвалидам по зрению. Фото: /vk.com/cik_udm

Трафареты помогут проголосовать инвалидам по зрению. Фото: /vk.com/cik_udm

В Удмуртии будут работать 24 избирательных участка, где используются трафареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Об этом сообщает ЦИК Удмуртской республики.

Такие участки будут работать в каждом районе Ижевска, в Воткинске, Глазове, Можге, Сарапуле, Игринском, Кизнерском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах.

Для удобства инвалидов по зрению в каждом участке разместят материалы о кандидатах с крупным шрифтом.

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