24 избирательных участка с трафаретами для инвалидов по зрению откроют в Удмуртии

Трафареты помогут проголосовать инвалидам по зрению. Фото: /vk.com/cik_udm
В Удмуртии будут работать 24 избирательных участка, где используются трафареты с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Об этом сообщает ЦИК Удмуртской республики.
Такие участки будут работать в каждом районе Ижевска, в Воткинске, Глазове, Можге, Сарапуле, Игринском, Кизнерском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах.
Для удобства инвалидов по зрению в каждом участке разместят материалы о кандидатах с крупным шрифтом.
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