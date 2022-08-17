Гороскоп на 18 августа: тревоги покинут жизнь Овнов, сердца Весов откроются для любви

Что приготовили звезды на 18 августа? Фото: Архив КП

Овен

Вера и уверенность придадут сил Овнам в этот непростой период. Тревоги скоро пройдут, и жизнь вернется в привычное русло. Уделяйте больше времени близким людям. Это поможет немного расслабиться.

Телец

Жизнь Тельцов не желает стоять на месте. Новая работа и встречи ждут вас. Не бойтесь перемен и смело вступайте в новую жизнь.

Близнецы

Расставание может оставить шрам на сердце. Но не стоит отказываться от своего счастья ради отношений, которые вас тяготят. Наберитесь смелости и сделайте шаг навстречу будущему.

Рак

Не бойтесь ошибаться в новом деле. Все придет с опытом. Рядом с вами есть люди, которые направят вас в нужное русло и поддержат на старте.

Лев

Умерьте свой пыл и с холодной головой принимайте все решения. Мельчайшие детали могут кардинально влиять на любой выбор. Но желаемый результат будет достигнут.

Дева

Желание изменить свою жизнь приведет Дев к необходимости радикальных изменений. Это на время может отдалить от близких людей. Но результат будет оправдан.

Весы

Не прячьте свои чувства, если не хотите, чтобы вас опередили. Откройте свое сердце, будьте честны, и ваш избранник ответит вам.

Скорпион

Выгодные предложения не заставят себя ждать. Долгожданный успех войдет в жизнь Стрельцов, принеся удовлетворение.

Стрелец

Неожиданный сюрприз, подаренный другом, станет надежным талисманом. Беды и невезения обойдут вас стороной.

Козерог

Вы станете участником ряда перемен и преобразований в личной жизни других. Тщательно анализируйте, оценивайте события. Чтобы извлечь наибольшую выгоду из ситуации.

Водолей

Счастье благоволит вам. Карьера продвинется вверх. Не будьте легкомысленны и небрежны. Если хотите, чтобы везение сопутствовало вам как можно дольше, постарайтесь подкрепить их успехами в других областях жизни.

Рыбы

Избегайте эмоциональной зависимости и конфликтов с близкими людьми. Оставаясь в уединении, вы готовитесь к лучшим временам.