В Ижевске легковушка врезалась в трамвай, пострадали два пассажира

16 августа напротив дома №69 по улице 40 лет Победы в Ижевске легковой автомобиль столкнулся с трамваем. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В Ижевске 16 августа легковой автомобиль столкнулся с трамваем, пострадали два человека. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 18:20 напротив дома №69 по улице 40 лет Победы 33-летний водитель автомобиля Nissan при повороте направо не уступил дорогу трамваю маршрута №10, которым управляла 48-летняя женщина, и столкнулся с ним.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП пассажиры трамвая - 11-летняя девочка и 21-летний молодой человек, получили травмы», - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: на перекрестке неравнозначных дорог трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, движущимися в попутном или встречном направлении по равнозначной дороге, независимо от направления его движения.

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