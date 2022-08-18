До +24 градусов прогнозируют в Ижевске 18 августа

Осадков не ожидается
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Днем 18 августа в Ижевске ожидается небольшая облачность и до 22-24 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.
Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 759 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 64%, днем 31%, вечером 49%. Магнитное поле возмущенное.
О погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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