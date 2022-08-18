Колхоз в Удмуртии получил предостережение после массовой гибели пчел

В июле в Алнашском районе была зафиксирована массовая гибель пчел Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сельскохозяйственный производственный кооператив в Алнашском районе Удмуртии получил предостережение после обработки полей инсектицидом без оповещения об этом владельцев ближайших пасек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Напомним, в июле в Алнашском районе была зафиксирована массовая гибель пчел из-за обработки рапсовых полей пестицидами.

В ходе выезда на участок специалистами было установлено, что сельхозпредприятие провело обработку полей инсектицидом, не оповестив об этом население и не уведомив владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел раньше срока, указанного в регламенте по применению пестицида.

«Отобранные почвенные пробы на токсикологический анализ остаточного количества действующего вещества примененного пестицида показали наличие его в почве в пределах нормы», - говорится в сообщении.

В начале августа региональное управление Россельхознадзора направило в прокуратуру решение о проведении внеплановой проверки, однако получило отказ, поскольку в представленных на согласование документах не содержалось фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан либо непосредственной угрозе причинения такого вреда.

В результате предприятию было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при обработке полей пестицидами и агрохимикатами.

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