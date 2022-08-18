В Ижевске пожарные сняли мужчину с 9 этажа многоквартирного дома

Мужчина забрался на парапет лоджии на 9 этаже одного из многоквартирных домов. Фото: vk.com/zlou18

В Ижевске пожарным удалось уговорить спуститься мужчину, забравшегося на парапет лоджии на 9 этаже одного из многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, инцидент произошел днем 17 августа.

Переговорив с молодым человеком, огнеборцы поднялись к нему по развернутой пожарной автолестнице и помогли спуститься на землю.

Отмечается, что мужчина не пострадал.

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