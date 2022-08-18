197 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки

Ковид-статистика в Удмуртии на четверг Фото: Мария Бакланова

На утро четверга, 18 августа, в Удмуртии зарегистрировали 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились 27 детей младше 14 лет и 43 пожилых гражданина. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализированы 11 жителей Удмуртии. 122 человека выздоровели и выписались.

Летальных случаев за сутки вновь не отмечалось.

В общей сложности по состоянию на утро 18 августа в Удмуртии зарегистрирован 170 195 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 164 809 человек выздоровели и 4 052 человека скончались (у 3 853 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 1 876 человек заболевание протекает в легкой форме, 73 заболевших находится в состоянии средней степени тяжести и один – в тяжелом состоянии. Все дышат без ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 700 653 жителя региона, 560 933 человека получили второй компонент вакцины. 195 763 жителя прошли ревакцинацию.

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