На улице Карла Маркса в Ижевске отремонтируют 450 метров трамвайных путей

Часть рельсов уже поменяли. Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Ремонт трамвайных путей на улице Карла Маркса продолжается в Ижевске, об этом сообщает ИжГЭТ на официальной странице «ВКонтакте».

Работы ведутся на участке от переулка Широкого до Центрального универмага и призваны обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров.

Уточняется, что часть рельсов удалось заменить еще в прошлом году. В этом году планируется выполнить работы в полном объеме.

Всего на участке заменят 450 метров путей, на данный момент уже заменено 400 метров одиночного трамвайного пути.

Об изменениях в движении трамваев пока не сообщается.

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