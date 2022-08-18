30 фактов нового вида мошенничества под видом замены сим-карты выявили в Удмуртии

Жителей призывают сохранять бдительность Фото: Амир Закиров

Полиция выявила в Удмуртии 30 фактов нового дистанционного мошенничества, связанного с мнимой заменой отслуживших свое сим-карт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Суть мошенничества в свежующем. Абонентам сотовой связи звонят неизвестные и представляются менеджерами одного из операторов, после чего предлагают заменить сим-карту, так как срок действия имеющейся якобы заканчивается. Также они часто предлагают поменять тариф на более выгодный или отключить какую-либо платную услугу.

Далее злоумышленник убеждает потерпевшего ввести специальный USSD-код. На самом деле эта комбинация запускает команду переадресации всех действий на номер телефона мошенника. Это позволяет ему проникнуть в установленные банковские приложения под видом владельца счета и похитить сбережения.

Жителей Удмуртии призывают быть бдительнее.

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