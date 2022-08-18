Студентов и школьников Удмуртии приглашают на онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!»

Фото: Ростелеком

17 августа начинается регистрация участников на XI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Департамента образования и науки города Москвы. Онлайн-чемпионат пройдет с 2 по 22 ноября 2022 года на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. Регистрация участников продлится до 1 ноября включительно. Объявление результатов намечено на 8 декабря.

Участники чемпионата смогут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в школьные команды. За 60 минут им предстоит выполнить задания разного уровня сложности. Главная тема в этом году — «Цифровая грамотность», все задания будут посвящены информационной, компьютерной, медиа- и коммуникативной грамотности, технологиям будущего и безопасности в интернете. Участники также смогут получить дополнительные баллы и призы за творческое задание.

Участие в чемпионате — это возможность проверить свои знания в области интернет-технологий, получить звание чемпиона и ценные призы от организаторов. Для первых пяти мест в индивидуальном и командном зачетах по итогам двух этапов предусмотрены дипломы и подарки (планшет, смартфон, умные часы, VR-очки и другие ценные призы). Участники онлайн-чемпионата, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

«В развивающемся цифровом мире возросла важность обладания навыками информационной безопасности и киберграмотности. Приятно отметить, что у молодежи есть возможность проверить свои знания в области современных технологий и безопасности в интернете, получая при этом ценные призы и звание чемпиона», – сказал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

«Пока все вокруг спорят, насколько безопасны метавселенные и как быстро нас заменят роботы, далеко не все пользователи интернета знакомы с повседневными правилами безопасного поведения в нем. Цифровая грамотность стала базовым навыком современного человека. Онлайн-чемпионат “Изучи интернет — управляй им!” поможет узнать больше о современных технологиях и понять, как работает интернет — система, с которой каждый из нас так или иначе сталкивается каждый день. Вместе с полезными знаниями участники чемпионата получат сертификаты, а победители — ценные призы», — отметил директор Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев.

«В современном мире необходимо уделять большое внимание информационной грамотности. Это важно не только для взрослых, но и для детей и подростков, жизнь которых неразрывно связана с современными интернет-технологиям. Именно дети являются наиболее уязвимыми для мошенников и кибер-преступников. Для подготовки к чемпионату можно использовать книгу “Ростелекома” о кибербезопасности “Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир”. В ней в формате простой и понятной инструкции даны практические советы, как избежать неприятностей в цифровом мире, распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения. Уверена, наша книга поможет занять высокие места, а интерактивный чемпионат будет способствовать лучшему восприятию и закреплению новой информации», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Юлиана Соколенко.

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