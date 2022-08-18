Рулоны сена на площади более 500 квадратных метров загорались в Ярском районе Удмуртии

Пожар тушили почти час. Фото: vk.com/gpsur

В среду, 17 августа, серьезный пожар произошел в деревне Усть-Лекма Ярского района Удмуртии: загорелись рулоны сена под навесом. Как сообщает на официальной странице «ВКонтакте» Государственная противопожарная служба республики, сообщение поступило на пульт связи пожарно-спасательной части № 44 поселка Яр в 16:34.

Фото: vk.com/gpsur

Сено горело на площади 525 кв. м. К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 10 человек личного состава. В 17:20 была объявлена ликвидация открытого горения.

Фото: vk.com/gpsur

Причина пожара и причиненный огнем ущерб устанавливаются. Напомним, в связи с высоким уровнем пожарной угрозы в Удмуртии введен заперт на посещение лесов.

Фото: vk.com/gpsur

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