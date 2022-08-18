В Сквере Победы установили каркас стелы «Ижевск – город трудовой доблести»

Выполнят стелу из металла, гранита и стекла. Фото: vk.com/olegbekmemetev

Каркас стелы «Ижевск – город трудовой доблести» занял свое место в Сквере Победы, об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Подрядчик завершает монтаж металлических опор для пилонов и заливку отмостки. 17-метровую стелу планируем открыть осенью этого года», – написал градоначальник.

Выполнят новый архитектурный ансамбль из металла, гранита и стекла. Он должен будет гармонировать с Монументом боевой и трудовой славы, а также Вечным огнем.

Напомним, в 2020 году Ижевску было присвоено звание «Город трудовой доблести». Подготовка к возведению стелы ведется с июля 2022 года.

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