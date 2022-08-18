ПСБ начал прием заявок на кредиты от бизнеса по льготным ставкам на инвестиционные цели

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ПСБ стал участником новой программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволяет предпринимателям направлять финансирование, полученное по льготной ставке, на перестройку и развитие производства.

Банк принимает заявки по новой льготной государственной программе на инвестиционные цели, в рамках которой возможна закупка оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Льготное финансирование в размере от 50 млн руб будет доступно для предприятий малого бизнеса по ставке 4,5% и для предприятий среднего бизнеса по ставке 3%. Условиями программы могут воспользоваться компании, ведущие деятельность в таких приоритетных отраслях как обрабатывающее производство, логистика и гостиничный бизнес.

"Совмещение двух действующих федеральных программ: одной из самых востребованных мер поддержки бизнеса "Программе 1764" и Программы стимулирования кредитования малых и средних предприятий, реализуемой Банком России и Корпорацией МСП, позволит предложить предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в сфере производства, логистики и гостиничного бизнеса, наилучшие условия по инвестиционным кредитам для расширения своей деятельности. ПСБ, активный участник широкого спектра мер государственной поддержки бизнеса, присоединился к новой программе одним из первых", - прокомментировал запуск программы Кирилл Тихонов, вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Информация от партнера ПAO «Промсвязьбанк».

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014. Срок кредита до 12 месяцев на пополнение оборотных средств и до 10 лет на инвестиционные цели.