Гороскоп на 19 августа: Овны решатся на пластическую операцию, Весы создадут карту желаний, а Стрельцы совершат адюльтер

Прогноз на пятницу для всех знаков Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОВЕН

Вам внезапно захочется что-то изменить в вашей внешности. Это будет что-то радикальное. Например, вам захочется увеличить грудь или уменьшить нос. Но не спешите отдавать деньги на пластическую операцию. Лучше потратьте накопления на поход к психологу, чтобы он помог вам побороть дисморфию.

ТЕЛЕЦ

Тельцы почувствуют глобальное одиночество. Возможно, чтобы этого избежать, вам стоить подумать о новом питомце. Но будьте готовы, что питомец это большая ответственность, хотя, в итоге, он и скрасит ваши унылые будни.

БЛИЗНЕЦЫ

Совсем скоро Близнецов ожидают глобальные перемены. Морально вы к ним уже готовы. Главное, не жалеть о том, что было и с оптимизмом смотреть в будущее.

РАК

Раки испытают те же самые чувства, как при первой любви. Все вокруг заиграет яркими красками, вам захочется петь и танцевать. Но не забывайте иногда снимать розовые очки: все же вам не 15 и принц на коне может вполне оказаться обычным лягушонком.

ЛЕВ

Львы дико соскучились по старому другу. Но все мосты там уже сожжены. Чтобы не чувствовать себя виноватым в вашей последней ссоре, следует извиниться. Возможно, что-то и изменится, но доверия вы уже не вернете.

ДЕВА

Интриги на работе не дают вам расслабиться. Постарайтесь не вступать в открытый конфликт с начальником или надоедливым коллегой. Вместо этого лучше поразите их своей добротой.

ВЕСЫ

Все мечты Весов могут воплотиться в реальности. Главное, не переставать мечтать. А лучше сделайте карту желаний, чтобы перед глазами всегда было напоминание, чего вы можете добиться, если приложите достаточно усилий.

СКОРПИОН

Вы слишком изменились. Теперь даже ваши близкие люди вас не узнают. Вам следует потрудиться, чтобы доказать, что внутри вас сидит не монстр, а все тот же добрый человек.

СТРЕЛЕЦ

К вам проявит внимание человек, который давно находиться в браке. Поначалу это будет приятно, но потом вы надолго влюбитесь в неподходящего партнера. Перед тем, как нырять в омут с головой, подумайте, действительно ли вы хотите прожить ближайшее время в дикой боли из-за того, что человек не может (или не хочет) быть с вами.

КОЗЕРОГ

Вы были жестоки к окружающим. Поэтому, сейчас то время, когда вам все вернется бумерангом. Лучше отсидитесь дома. Или же будьте готовы нести ответственность за свои поступки.

ВОДОЛЕЙ

У вас все будет хорошо. Главное, не забывайте повторять такую мантру и постарайтесь в это действительно поверить. Вы сами кузнецы своего счастья.

РЫБЫ

Рыбам следует наладить отношения с пожилыми родственниками. Они не будут жить вечно, а вы можете и пожалеть, что недостаточно с ними общались, когда у вас было время.

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