ПСБ расширяет социальные гарантии для работников ОПК

Фото: Амир Закиров

ПСБ провел три круглых стола для предприятий оборонно-промышленного комплекса и участников гособоронзаказа на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2022».

В рамках мероприятий представители банка и предприятий ОПК обсудили актуальные вопросы банковского сопровождения ГОЗ, успешные практики внедрения программ финансовой грамотности для сотрудников предприятий ОПК, а также возможности социальной поддержки и обеспечения сотрудников отрасли льготным жильем, - в том числе с помощью инструментов проектного финансирования строительства жилья, программ субсидированной ипотеки и льготного кредитования, специальных условий в рамках зарплатных проектов и др.

Заместитель председателя ПСБ Константин Басманов отметил: «Привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров - одна из актуальных задач отечественного оборонно-промышленного комплекса, и ПСБ как опорный банк ОПК готов участвовать в формировании отраслевых программ мотивации, предлагая комплекс финансовых инструментов, позволяющих работодателям существенно расширить социальный пакет и финансовые гарантии для своих сотрудников. ОПК - одна из отраслей, где работодатели заинтересованы строить жилье для сотрудников, особенно это актуально для небольших городов, где предприятия ОПК являются градообразующими. Здесь существует высокая конкуренция за молодые и талантливые кадры, и льготное жилье может стать дополнительным стимулом для молодежи не уезжать в мегаполисы, а работать в родном городе. Для предприятий оборонного комплекса ПСБ стал не только надежным партнером по сопровождению контрактов ГОЗ, но и взял на себя функцию инвестора жилищных проектов, а для сотрудников предприятий в банке действуют специальные льготные ипотечные программы».

Также в рамках круглых столов ПСБ презентовал возможности зарплатного проекта "Твой плюс", который разработан с учетом потребностей сотрудников предприятий ОПК и участников гособоронзаказа. Тариф позволяет получать ипотечные и потребительские кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. Также в ПСБ разработаны варианты дополнительной финансовой поддержки работников, включающие в том числе возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса или субсидирование части суммы ежемесячного ипотечного платежа за счет работодателя.

Особое внимание участники мероприятий уделили проблематике развития финансовой грамотности сотрудников предприятий ОПК и членов их семей. В ПСБ разработаны программы, помогающие работодателям повысить уровень финансовых знаний своих сотрудников, что, в конечном итоге, способствует повышению их благосостояния и финансовой стабильности. По мнению спикеров, большая часть работающих россиян готовы повышать финансовую грамотность на образовательных курсах, организованных работодателем. В рамках таких обучающих программ, разработанных ПСБ для сотрудников предприятий ОПК, представители банка рассказывают об основах финансового планирования и расчета кредитной нагрузки, защиты финансовой информации от мошенников, основных принципах инвестирования.