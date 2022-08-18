Жителя Удмуртии задержали за грабеж в отношении 81-летнего пенсионера

Злоумышленнику может грозить до 4 лет лишения свободы Фото: Амир Закиров

В селе Якшур-Бодья прохожий похитил деньги у 81-летнего пенсионера, об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как выяснил сотрудники полиции, потерпевший проживает в одной из деревень Якшур-Бодьинского района, а в село приехал за лекарствами. Там пенсионер встретил незнакомого мужчину, который помог ему перейти дорогу, после чего направился вместе с потерпевшим в аптеку и попросил купить ему настойку на спирту. Потерпевший согласился.

После того, как он положил в карман портмоне с деньгами и вышел из помещения, злоумышленник вновь пошел следом и на улице вытащил у потерпевшего портмоне, а затем убежал.

Похожие, ставшие свидетелями грабежа, вызвали полицию. Подозреваемого помогла задержать запись с камер видеонаблюдения. Им оказался 43-летний неработающий и ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело, если вину мужчины докажут, он может лишиться свободы на срок до 4 лет.

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