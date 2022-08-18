Почти 80 % россиян считают, что для счастья им нужна более высокая зарплата

Что нужно россиянам для счастья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

93% россиян мечтают изменить хотя бы одну из сфер своей жизни, чтобы стать счастливыми. Об этом сообщает RT (18+) со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА.

Больше всего участников исследования (78%) хотят, чтобы подросла их зарплата. 43 % почувствуют себя счастливыми, если поменяют работу, а 38 % связывают счастье с новыми знаниями.

Более трети россиян мечтают о хорошем отдыхе (30%), а 19 % поднимает настояние обычная прогулка по парку.

По 17 % опрошенных уверены, что их сделает счастливыми повышение в должности или премия.

Для 16 % счастье – в новом хобби, а 14 % считают, что станут счастливее при помощи врача или коуча.

У 13 % опрошенных жизнь улучшится с появлением новых друзей, а у 11 % — с появлением нового партнера.

70 % молодых людей 18—25 лет мечтают о реализации творческого потенциала.

В возрастной категории 25—34 года 46 % опрошенных хочется обрести душевное равновесие и 41 % — наладить отношения с близкими

Люди 42—57 лет в 54 % случаев ставят в приоритет здоровье.

Всего в опросе приняли участие около 2,6 тыс. человек из всех регионов России.

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