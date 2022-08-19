Солнечная погода без осадков ожидается в Ижевске 19 августа

Погода в Ижевске будет солнечной, однако осень уже напоминает о себе Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! Настала пятница, которую все с нетерпением ждали! Конец недели, близкие выходные и хорошая компания, что еще нужно для счастья?

Солнце уже стучится в окно, а мы расскажем вам о погоде!

Днем 19 августа в Ижевске ожидается ясная погода без осадков температура воздуха до +24 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 2 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 764 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 57%, днем 33%, вечером 53%. Магнитное поле неустойчивое.

«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня!

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