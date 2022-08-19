В Удмуртии выявили 245 случаев COVID-19 за сутки

1 летальный случай, мужчине было 72 года Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 22 человека. Об этом утром 19 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 3 997 тестов на коронавирус, выявлено 245 новых случаев. В числе заболевших 26 детей до 14 лет, 48 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

1 летальный случай, мужчине было 72 года. Выздоровели 48 человек.

На утро 19 августа 2 055 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 72 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 человек - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 170 440 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 164 997 пациентов. 4 053 человека скончались, из них 3 853 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 794 жителей региона. Из них 559 759 прошли оба этапа вакцинации. 185 509 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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