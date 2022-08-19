В Удмуртии фура сбила 92-летнего мужчину

В Алнашском районе Удмуртии фура сбила пожилого пешехода. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

18 августа на участке федеральной трассы М7 «Волга» в Алнашском районе Удмуртии фура сбила пожилого пешехода. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Установлено, что около 11:10 62-летний водитель грузовика «Volvo» в составе полуприцепа сбил 92-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу перед близко едущим транспортным средством.

«В результате наезда пешеход получил травмы, госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

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