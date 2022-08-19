Гороскоп на 20 августа: Овны будут вознаграждены за труд, а Весы за терпение

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: Архив КП

ОВЕН

Хлопоты, которые упадут на Овнов, на первый взгляд не принесут положительных эмоций, но материальная награда за них принесет удовлетворение.

ТЕЛЕЦ

Будьте бдительны. За вашей спиной кто-то распространяет слухи. Постарайтесь не выдавать свои тайны и все свои слова доказывать делами. Люди оценят вас за это.

БЛИЗНЕЦЫ

Желаемая вами работа в скором времени будет у вас в руках, но будьте готовы. Чтобы удержаться на месте, придется приложить немало сил.

РАК

Проблемы в отношениях у Раков развеются с появлением рядом с вами нового человека. Его советы помогут вернуть душевное спокойствие и радость жизни.

ЛЕВ

Прямота Львов поможет рассудить давний спор. Ваша честность принесет успех в семейных делах. Но помните, любая ложь, даже во благо, может привести к серьезным последствиям.

ДЕВА

В жизни Дев начинается новый этап. Новое дело, новые вызовы, начало новой жизнь. Приготовьтесь к возможным трудностям и помните: впереди вас ждет успех.

ВЕСЫ

Не все желания Весов смогут сбыться в ближайшее время. Проявите силу воли и наберитесь терпения. Друзья придут вам на помощь в достижении непростой цели.

СКОРПИОН

В любовной жизни Скорпионов могут возникнуть небольшие трудности. Не бойтесь обговорить с любимым человеком пути их разрешения, чтобы укрепить связь.

СТРЕЛЕЦ

Не бойтесь принимать решения. Отбросьте сомнения, чтобы решить стоящие перед вами задачи. Награда за ваш труд вам понравится.

КОЗЕРОГ

Сегодня лучший день, чтобы найти для себя новые увлечения. Отвлекитесь от суеты и расслабьтесь. Не бойтесь рискнуть и попробовать что-то новое.

ВОДОЛЕЙ

Гармония в личных отношениях подарит Водолеям вдохновение. Полет души развеет давние сомнения и откроет глаза на близкого человека.

РЫБЫ

Не прячьте внутри себя ваши страхи. Поделитесь ими с семьей. Вам дадут важный совет, который станет ключом к решению важного вопроса.

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