В Удмуртию поступило почти 300 тысяч доз вакцины против гриппа

В Удмуртии планируют привить от гриппа свыше 896 тысяч человек
Фото: Ильяс Бекмансуров
В Удмуртию поступило более 291 тысячи доз вакцины против гриппа. Об этом в своем телеграм-канале сообщила зампред правительства региона Эльвира Пинчук.
«Для взрослых "Совигрипп" – порядка 213 тысяч доз, для детей и беременных - "Ультрикс Квадри", в общей сложности около 77 тысяч доз», – написала она.
Всего планируется привить от гриппа 60% жителей республики, или свыше 896 тысяч человек.
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