Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2022 4:21

Погода в Ижевске 20 августа: до +28 и без осадков

Рассказываем о погоде на день
Софья Лямина
В Ижевске ожидается жаркий день 20 августа

В Ижевске ожидается жаркий день 20 августа

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 20 августа. Пока вы начинаете свой день, «Комсомолка» расскажет вам о погоде.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха сегодня поднимется до +26-28 °С. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на 20 августа: Овны будут вознаграждены за труд, а Весы за терпение

В Удмуртию поступило почти 300 тысяч доз вакцины против гриппа