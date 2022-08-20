Погода в Ижевске 20 августа: до +28 и без осадков

В Ижевске ожидается жаркий день 20 августа Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 20 августа. Пока вы начинаете свой день, «Комсомолка» расскажет вам о погоде.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха сегодня поднимется до +26-28 °С. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

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