306 жителей Удмуртии заболели COVID-19

Еще 31 человека госпитализировали с коронавирусом Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии в ковид-центры госпитализировали 31 человека за сутки. При этом, как сообщает пресс-служба минздрава республики, выявлено сразу 306 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших 33 ребенка.

В ковид-стационарах два пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 82 – в состоянии средней тяжести. Под медицинским наблюдением в поликлиниках остается 2 170 человек.

Вместе с тем в Удмуртии не зарегистрировано летальных случаев. Выздоровели 256 человек.

Всего вакцинировали 700 932 человека. Из них 561 026 получили второй компонент. 199 198 человек прошли ревакцинацию.

С начала пандеми в Удмуртии зафиксировано 170 746 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 165 253 человека выздоровели. 4 053 летальных случая, из них 3 853 – с подтвержденным диагнозом.

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