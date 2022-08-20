Врач рассказала, как жителям Удмуртии избежать опасных последствий стресса

Иногда стресс приводит к снижению аппетита Фото: Архив «КП» в Ижевске

Профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов, доктор биологических наук Оксана Гизингер рассказала RT, из-за чего меняется пищевое поведение человека при стресса, а также как избежать его последствий.

Эксперт отметила, что организм адаптируется к стрессу разными способами. Так, например, в краткосрочной перспективе аппетит и вовсе может снизиться. Это связано с тем, что нервная система посылает сигнал надпочечникам, чтобы они вырабатывали адреналин. Он, в свою очередь, приводит человек в состоянии физического возбуждения. «Тот должен быстро принять решение о дальнейших действиях – бей или беги. Есть тут некогда», – отметила Оксана Гизингер.

Однако в случае постоянного стресса надпочечники выделяют другой гормон – кортизол. Он усиливает аппетит и повышает тягу к еде, чтобы создать своеобразный запас на худшие времена. «Предполагается, что кортизол повышает уровень «гормона голода» грелина, в то время как уровень лептина – «гормона сытости» – падает», – пояснила специалист.

С окончанием стрессового эпизода уровень кортизола снижается. Однако если ситуация не разрешилась или реакция на стресс застревает в положении «включено», количество этого гормона остается повышенным. Это и приводит к постоянному «заеданию».

«Выделение кортизола при постоянном стрессе – это биологическая причина переедания. Есть также психологические причины, когда недостаточно эмоциональной поддержки со стороны окружающих или отсутствуют навыки самоподдержки. Пожалеть себя с помощью еды – это действительно распространенная ситуация», – заявил эксперт.

Вместе с тем стресс влияет на предпочтения в еде. Так, в большинстве свое люди останавливают выбора на пище с высоким содержанием жира и сахара. Кроме того, в состоянии стресса люди страдают нарушением сна, меньше двигаются, больше употребляют алкоголя. Это также может способствовать инсулинорезистентности и избыточному весу.

«При постоянном стрессе и проблемах с весом нужно обратиться к врачу. Комплексное лабораторное обследование поможет оценить состояние организма и понять, связаны жалобы только со стрессом или есть патология какого-либо органа», – заключила Оксана Гизингер.

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