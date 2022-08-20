Есть вопрос: запустили ли туроператоры Удмуртии шоп-туры в соседние страны?

Ижевчан такой туризм не привлекает Фото: Архив «КП» в Ижевске

Читательница «Комсомолки» рассказала, что из-за ухода ряда компаний с российского рынка, туроператоры стали предлагать шоппинг-туры в соседние страны. В частности, в Белоруссию и Казахстан. «Возможно, такие предложения есть и в ижевских турагенствах?»,— поинтересовалась она.

Такой вопрос мы задали нескольким представителям городских туроператоров, однако везде получили отрицательный ответ. Жители Удмуртии таким видом туризма не интересовались.

Как отметил представитель турагентства «Чемоданное настроение», для ижевчан данный запрос вовсе не актуален. Оказывается, наши туристы предпочитают совмещать шоппинг вместе с отпуском на пляже, поэтому выбирают страны вроде Турции. Жителей Ижевска привлекают комфортные отели и множество торговых центров, где есть товары местных производителей и мировых брендов.

Кроме того, в настоящее время из-за падения курса лиры к рублю цены значительно ниже. «Как говорится, все дешево», – отметил представитель турагентства.

Кроме того, выяснилось, что в августе ижевчане полюбили ездить за покупками в ОАЭ, где остается доступное авиасообщение и большой выбор одежды. Напомним, ранее в Ижевске возобновил работу магазин шведского бренда H&M вновь возобновил. В первый же день к дверям магазина выстроилась очередь.

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