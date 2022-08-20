Дополнительные средства планируют выделить на ремонт дорог в Ижевске и Воткинске

В Воткинске сложная ситуация с дорогами Фото: Архив «КП» в Ижевске

Среди городов Удмуртии самая сложная дорожная ситуация оказалась в Воткинске. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев в прямом эфире Центра управления регионом, в планах на 2023 год увеличить объем средств, направленных на ремонт дорог в городе.

«В следующем году сумма средств будет, как минимум, удвоена, а при поступлении дополнительных средств доведем ее до 200 млн рублей», – рассказал министр.

Всего в этом году в дорожных фонд города направили 56 млн руб., благодаря которым отремонтируют улицы Тихая, Колхозная, Мира, Шувалова, Курчатова и Казенова. Работы также пройдет на тротуарах на улицах Ленинградской и Пролетарской.

По словам Алексея Горбачева, в настоящее время на региональном уровне решается вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в Ижевске в 2023 году. Дополнительное финансирование позволит увеличить перечень объектов, где будет проведен ремонт.

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