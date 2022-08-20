Житель Удмуртии украл плуг и борону от трактора

Похитителю приспособлений для трактора грозит 6 лет лишения свободы Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии в полицию обратился 37-летний житель Завьяловского района, который рассказал о хищении у него металлического плуга и дисковой бороны для трактора. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, ущерб составил более 450 тыс. руб.

По подозрению в хищении задержали 37-летнего жителя Игринского района. По версии следствия, мужчина проезжал на своем тракторе мимо фермерского хозяйства, где и увидел специальные приспособления. Он присоединил их к своему трактору и злостно скрылся с места преступления.

В настоящее время украденное возвращено владельцу, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. За хищение плуга и дисковой бороны ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Удмуртии пытались украсть коровник и кабину трактора.

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