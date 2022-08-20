Гороскоп на 21 августа: Овнам пора взять ответственность, а Ракам устроить выходной

Гороскоп для всех знаков зодиака Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВНЫ

Пора взять ответственность за свои действия и изменить свое жизнь к лучшему. Главное действовать в том направлении, куда подсказывает сердце.

ТЕЛЬЦЫ

Тельцам пора составить список вещей, которые выводят вас из себя, и начать работать над ним. Вычеркните ненужное из своей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют Близнецам во всех решениях полагаться на здравый рассудок. Сегодня не стоит принимать решения, ориентируясь на свои чувства.

РАК

Ракам пора устроить себе настоящий выходной, ведь вы этого по-настоящему заслужили. Порадуйте себя чем-то вкусным.

ЛЕВ

Львам стоит заняться творчеством, ведь у вас получится его магнетизировать. Главное, чтобы вы отыскали время на себя.

ДЕВЫ

Тайм-менеджмент — это хорошо, однако иногда можно выдохнуть. Вы слишком нагрузили себя работой, пора сделать перерыв.

ВЕСЫ

Весам предстоит покорить новые вершины, однако вам пока не достает знаний. Не бойтесь пробовать что-то новое, у вас все получится.

СКОРПИОН

Скорпионы, вас ждут приятные перемены на любовном фронте. Готовьтесь к лучшему.

СТРЕЛЕЦ

Звезды говорят, что вам Стрельцам подвергать себя ненужным стрессам и высоким физическим нагрузкам. Лучше смените фокус внимания.

КОЗЕРОГ

Козероги, ловите момент и наслаждайтесь! Позвольте себе один денек поваляться в постели дольше обычного.

ВОДОЛЕЙ

Вместо того, чтобы поддаваться драме, созданной вашим воображением, Водолею стоит подчиниться ходу стремительных событий. Знайте, что это напрямую повлияет на плоды ваших трудов.

РЫБЫ

Сегодня Рыбам лучше всего отказаться от любых серьезных решений. Деловые договоренности, заключенные в этот день, как и сердечные победы, могут плохо обернуться.

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