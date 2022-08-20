В Сарапуле специалисты спасли кошку, застрявшую между листом профнастила и стеной

Вызволить «заложницу» помогли специалисты с помощью специального инструмента. Фото: ПСС Удмуртии

Спасатели в Сарапуле помогли вызволить из заточения кошку, застрявшую между листом профнастила и стеной зданий. Как сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии, о происшествии сообщила хозяйка животного.

Инцидент произошел вчера, 19 августа. Кошки не было дома около суток, и тогда взволнованная женщина отправилась искать свою любимицу. Прислушавшись, поняла, что животное находится в западне. Однако своими силами вытащить питомца женщина не смогла.

Вызволить «заложницу» помогли специалисты с помощью специального инструмента, после чего кошку передали в руки хозяйке. Как она оказалась между стеной и профнастилом, неизвестно.

В ведомстве отметили, что спасатели нередко выезжают на помощь животным, попавшим в беду. Специалисты оценивают в первую очередь серьезность ситуации, и если животное не может выбраться самостоятельно, едут на вызов.

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