21 августа в Ижевске прогнозируют жару до +30 градусов

В Ижевске будет жарко Фото: Архив КП

Доброе утро! Сегодня, 21 августа, за счет обширного антициклона в Ижевске будет жаркая, солнечная погода без осадков.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем будет +28…+30°С.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 762 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний – 5.

Желаем вам отличного дня!

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