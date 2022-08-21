21 августа в Ижевске прогнозируют жару до +30 градусов

В Ижевске будет жарко
Фото: Архив КП
Доброе утро! Сегодня, 21 августа, за счет обширного антициклона в Ижевске будет жаркая, солнечная погода без осадков.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха днем будет +28…+30°С.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 762 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний – 5.
Желаем вам отличного дня!
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