Из-за долгов по коммуналке жителя Ижевска лишили машины

Фото: пресс-служба судебных приставов Удмуртии
Житель Ижевска задолжал по налоговым и коммунальным платежам, а также физическим и юридическим лицам более 1 млн рублей. Из-за этих долгов он лишился автомобиля, сообщает пресс-служба судебных приставов Удмуртии.
Приставы выяснили, что у должника есть в собственности автомобиль «Changan». Машину они арестовали и эвакуировали на специальную стоянку.
Если в течение 10 дней он не выплатит по долгам, транспортное средство передадут на реализацию в Росимущество.
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