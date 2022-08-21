Диетолог о вреде сладкого в жару для кожи и кишечника

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Оказывается, чрезмерное употребление сладкого в жаркую погоду негативно влияет на здоровье. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с RT.

Большая часть людей в жаркую погоду страдают от обезвоживания. Когда человек ест сладкое в такой период, то ему хочется пить еще сильнее.

Но употребление большого количества жидкости полезно не всем. Например, у людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы или почек может подняться давление или возникнуть отеки. Кроме этого, чрезмерное употребление сахара может провоцировать перепады настроения.

Избыток сладкого в жару влияет на состояние кишечника: может усугубиться дисбиоз, атакже спровоцируется рост условно-патогенных микроорганизмов. Ухудшиться и качество кожи, развиться акне.

«Более полезны фрукты и ягоды, которые содержат клетчатку, а также сочетание фруктозы, глюкозы и сахарозы», - подчеркнула диетолог.

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