Гороскоп на 22 августа: Весам стоит быть креативными в любви, у Козерогов – важный выбор

Архив КП

Овен

Будьте сдержанными в этот день. Не стоит флиртовать с незнакомцами. Сейчас на первом месте у вас должна быть ваша карьера. Не забывайте про мелочи.

Телец

День для решения важных задач. Строго следуйте заранее продуманному плану, не распыляйтесь на мелкие проблемы, они не стоят вашего внимания. Будьте доброжелательны с коллегами.

Близнецы

День эмоциональной встряски. Вероятны срывы в планах и разочарования в близком окружении. Но уже завтра все встанет на свои места.

Рак

Этот день принесет вам удовлетворение. У вас появятся силы для решения самых сложных задач:

действуйте и не откладывайте важные дела на завтра.

Лев

Разделите этот день с любимым человеком, проявляйтесь и придумывайте что-то новое. Не стоит заниматься финансовыми делами, будут потери.

Дева

В любовных делах прислушиваться не к интуиции, а к здравому смыслу и логике. Реализуйте свои самые смелые желания.

Весы

Сегодня стоит сохранять невозмутимость. Избегайте излишних трат, постарайтесь быть сдержанными в еде, не перегружайте свой организм физическими нагрузками. В любовных отношениях проявите креативность.

Скорпион

Сегодня звезды помогут вам произвести позитивное впечатление на незнакомого человека. Возможно, это будет тот, кого вы так долго ждали. Хороший день для романтики и любовных признаний.

Стрелец

Не показывайте свою слабость ни коллегам, ни родным. Не стоит, не в этот день. В финансовых вопросах стоит проявить чрезвычайную внимательность.

Козерог

Хороший день для того, чтобы сделать важный выбор. Дела заставят вас потратить много энергии – восстановитесь на прогулке по парку или в СПА салоне.

Водолей

День для исполнения вашей давней мечты. Сделайте шаг навстречу к истинным желаниям. Риск будет оправдан результатом – вас ждет успех.

Рыбы

Этот день будет самым спокойным за последнее время. Стоит начать уборку на рабочем месте. Это поможет избежать непредвиденных проблем. Не стоит идти на поводу у коллег, не забывайте про семью.

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