Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации детского батута в Кезу

В июле на этом батуте переломала себе ноги 7-летняя девочка. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В поселке Кез в Удмуртии прокуратура проверила деятельность предпринимателя, предоставлявшего услуги детского уличного батута. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений.

«Установлено, что в нарушение требований закона надувной батут не имел ограждения, ограничивающего доступ посетителей к системе крепления, вентилятору и проводке электропитания», - говорится в сообщении.

Кроме того, аттракцион эксплуатировался без внутренней документации, подтверждающей выполнение техобслуживания и ремонта, а обслуживающий персонал был допущен к работе без подготовки и аттестации.

Напомним, в июле на этом батуте переломала себе ноги 7-летняя девочка, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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