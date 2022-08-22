В Ижевске временно перекроют улицы Свободы и Береговую

В Ижевске в связи с проведением II Международных детских инклюзивных творческих игр будет временно ограничено движение транспорта по ряду улиц Фото: Архив КП

В Ижевске в связи с проведением II Международных детских инклюзивных творческих игр будет временно перекрыто движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Так, 23 августа с 17:00 до 21:00 будет ограничено движение на участке ул. Свободы от Пушкинской до Сивкова. 24 августа с 07:00 до 21:00 нельзя будет проехать на участке улицы Береговой от Песочной до строения № 8б по улице Кирова.

Также 22-24 августа с 07:00 до 16:00 ограничат остановку и стоянку транспорта на участке улицы Красноармейской от улицы Пастухова до улицы Карла Либкнехта.

С программой мероприятий Игр можно ознакомиться в нашем материале.

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