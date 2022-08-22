«Зенит-Ижевск» упустил победу в матче с ФК «Тюмень»

Фото: vk.com/fczenitizhevsk

21 августа в столице Удмуртии прошел матч очередного тура Первенства России по футболу среди команд 2-й лиги (группа 4). Ижевский «Зенит» принимал ФК «Тюмень».

Первая половина игры завершилась нулевой ничьей. В начале второго тайма благодаря голу нападающего Даниила Наговицына хозяева вышли вперед, однако сохранить преимущество ижевчанам не удалось - на 63-й минуте правый вингер гостей Никита Касаткин сравнял счет. Итог – боевая ничья, 1:1.

«Хорошая, тяжелая игра в очень жаркую погоду. Мы контролировали сезон, знали, как команда будет действовать. В первые 25 минут вообще ничего не было, ребята успевали перестраиваться, нивелировали сильные стороны. В принципе, с планом на игру справились. Не хватило переходных моментов из обороны в атаку и качественных передач. Усталость есть усталость. Чуть не хватило концентрации в центральной зоне, откуда и пришел гол. Ребята молодцы, моменты были», — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ижевчан Андрей Блажко.

Отметим, по итогам пяти туров ФК «Тюмень» с 11 очками и разницей забитых и пропущенных мячей 12-4 продолжает лидировать в турнирной таблице. Ижевский клуб с 8 очками и разницей 10-7 расположился на 5-м месте.

27 августа «Зенит-Ижевск» сыграет в гостях против ФК «Челябинск».

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