Собрал урожай – дачу продавай!

Фото: «Этажи»

Вот и наступила благодатная пора – сбор урожая.

И дачу, которую вы хотели продать еще весной, снова можно выставлять на продажу - а вы пока снимете огурцы и выкопаете картошку. Спрос на загородную недвижимость к холодам снижается, так что успевайте. И зимой вам не придётся заботиться о ещё одном доме: платить коммуналку и членские взносы в СНТ.

Чтобы не отвлекаться от хозяйственных забот, доверьте подготовку дачи к продаже эксперту компании «Этажи». Он разберётся с документами, организует показы и найдет покупателя:

- оптимальная цена продажи;

- фото и видео, которые покажут дачу с лучшей стороны;

- реклама объявления;

- юридическая безопасность сделки;

- поддержка 24/7 по телефону или в мессенджере.

Делать дела параллельно – умение мудрого человека. К концу сбора урожая у вас уже будет надежный покупатель и деньги в кармане. Обращайтесь на izh.etagi.com

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