Гороскоп на 23 августа: Козероги увидят мир с новой стороны, а Львам стоит следить за языком

Козероги увидят мир с новой стороны Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Дайте выход своему творческому потенциалу. Смотря на жизнь с оптимизмом, Овны способны сегодня на многое. Удача поможет вам воплотить мечту.

ТЕЛЕЦ

Отвлекитесь от пугающих вас мыслей. Сохраняя ясный рассудок, вы сможете решить сложную ситуацию. Все наладится, если вы будете полагаться на интуицию.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ожидает важное послание. Не спешите делиться им с окружающими. Тщательно все взвесьте.

РАК

Ваше трудолюбие принесет свои плоды. Будьте честны с собой, и победа над трудностями станет для Раков неожиданно сладкой.

ЛЕВ

Львам необходимо следить за своими словами. Не спешите повторять чужие слухи и сплетни. Думайте, прежде чем ранить словами сердце близких людей. Сегодня любая ваша фраза может вершить судьбу.

ДЕВА

Относитесь к жизни легче. Будьте игривыми в отношениях и обратитесь к счастливым воспоминаниям, чтобы подарить частичку света в жизни любимого человека.

ВЕСЫ

Для воплощения желаний Весам стоит тщательно обдумывать планы и принять советы от близких. Узы семьи послужат вам опорой и поддержкой даже в самый тяжелый период.

СКОРПИОН

В жизнь Скорпионов придет изобилие. Будьте открыты сердцем и имейте силы искренне благодарить окружающих за труд. Вы преисполнитесь не только материальным, но и найдете нечто большее внутри.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам нужно прийти к гармонии внутри себя. Не скрывайте свое лицо и позвольте окружающему миру дать вам возможность обрести истинную любовь и счастье.

КОЗЕРОГ

Взгляните свежим взглядом на сложившуюся ситуацию в отношениях. Не бойтесь задавать вопросы, чтобы видеть истинное положение дел и сохранить чувства.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня не стоит браться за сложное дело. Отвлекитесь на простые мелочи, уделите время себе, расслабьтесь. Все, что произойдет – принесет счастье.

РЫБЫ

Не спешите воплощать творческие замыслы. Сегодня они могут остаться лишь замыслами, если вы не готовы приложить должных усилий. Тщательно все обдумайте, прежде чем браться за дело.

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