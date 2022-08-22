Жителей Удмуртии предупредили о тумане в ночь на 23 августа

В ночь с 22 на 23 августа местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ночь с 22 на 23 августа местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра.
«Будьте осторожны за рулем! Соблюдайте скоростной режим, ПДД и требования дорожных знаков», - призвали в ведомстве.
Напомним, для вызова экстренных служб следует звонить по телефону 112.
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