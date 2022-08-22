Жителей Удмуртии предупредили о тумане в ночь на 23 августа

В ночь с 22 на 23 августа местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 22 на 23 августа местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра.

«Будьте осторожны за рулем! Соблюдайте скоростной режим, ПДД и требования дорожных знаков», - призвали в ведомстве.

Напомним, для вызова экстренных служб следует звонить по телефону 112.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

35-летняя пассажирка мотоцикла попала в больницу после столкновения с легковушкой на трассе Ижевск – Сарапул

В Ижевске несколько дней ищут пропавшего подростка

В Удмуртии подросток на питбайке сбил 6-летнего мальчика