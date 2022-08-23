Погода в Ижевске на 23 августа: до +30 и без осадков

В Ижевске возможна аномальная жара Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 23 августа. А начнем мы этот день с традиционного сообщения о том, что ждет нас за окном.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +28…+30 градусов, возможна жара до +31. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами высокая пожароопасность лесов (4 класс).

Неделя окажется жаркой.

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