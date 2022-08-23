Троллейбусы не идут по улице Ворошилова в Ижевске

В Ижевске из-за повреждения контактной сети нет движения троллейбусов маршрутов №№4, 7, 14 по улице Ворошилова Фото: Архив КП

В Ижевске с 12:01 из-за повреждения контактной сети нет движения троллейбусов маршрутов №№4, 7, 14 по улице Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано по временным схемам:

- маршрут №4: завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. Пушкинская - ул. Дзержинского - ост. «Ул. Ворошилова».

- маршрут №7: Центр - ул. Пушкинская - ул. Дзержинского - ост. «Ул. Ворошилова».

- маршрут №14: ул. К.Герда - ул. К.Либкнехта - ул. Удмуртская - ул. Дзержинского - ост. «Ул. Ворошилова».

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок. ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 12:50

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