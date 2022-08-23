У фермеров Удмуртии – пополнение

Фото: Россельхозбанк

16 дипломированных сыроделов и 14 овощеводов вступили в ряды фермеров Удмуртской Республики: в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии завершилось обучение участников пятой волны образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера», которая прошла в 22 регионах России.

«Три месяца 782 слушателя учились вместе с вами по всей стране. На мой взгляд, это лучший способ поддержки – дать вам в руки удочку для того, чтобы вы смогли реализовать свои самые смелые идеи. В следующем году ждем вас в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии с заявками на получение грантов. Мы с большим удовольствием поддержим людей, которые получили знания и сделали первый шаг в фермерство», – сказала заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова на вручении дипломов.

Все лето участники проекта изучали с помощью преподавателей сельхозакадемии и федеральных экспертов современные технологии сельхозпроизводства, основы маркетинга и продвижения продукции, принципы сельхозкооперации, повышали свою правовую и финансовую грамотность.

Большая часть занятий прошла в режиме онлайн – эту возможность дает цифровая платформа Свое Фермерство Россельхозбанка. Слушатели получили доступ ко всем многочисленным ресурсам платформы, созданной для поддержки агробизнеса, в том числе к архиву пройденных курсов. Новые знания участники проекта закрепляли в учебных лабораториях вуза и фермерских хозяйствах республики, где проходили практические занятия. Закончилось обучение защитой бизнес-планов. Степень их проработанности и реалистичности оценивали специалисты Минсельхоза УР, регионального филиала Россельхозбанка и преподаватели вуза. После получения дипломов выпускникам предстоит на деле доказать жизнеспособность своих проектов.

«Проекты живые, на защите было понятно, что люди заинтересованы. Я думаю, что у каждого из вас большое будущее. Наше пожелание – чтобы вы все стали успешными предпринимателями. Мы будем вам помогать: консультациями, кредитами, другими банковскими продуктами. Можем помочь и с реализацией вашей продукции – через маркетплейс Свое Родное», - поделился своими впечатлениями директор Удмуртского филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

Фото: Россельхозбанк

В Удмуртии «Школу фермера» прошли уже 82 человека.

«Общаясь с выпускниками «Школы», я получаю исключительно положительные отзывы об уровне программы, о преподавателях, которые дают структурированные знания, приводят конкретные практические примеры. Большая вам благодарность за то, что вы действительно наполняете людей знаниями, полезными на практике», - отметила роль сельхозакадемии Ольга Абрамова.

Об этом же говорили сами выпускники.

«Спасибо преподавательскому составу за открытость, доброжелательность, за то, что отвечали на все наши вопросы. И даже на те, на которые нельзя сразу ответить, обязательно находили ответы. Надеюсь, что мы с вами встретимся еще не раз и будем продолжать делиться опытом», – сказала Ольга Шкляева, выпускница «Школы» по направлению «Овощеводство».

«Академия всегда особенно тепло относилась к этому проекту. Верю, что дружба, которая зародилась в наших стенах, укрепилась и будет продолжаться. Мы всегда открыты для вас - приходите, если потребуется помощь с нашей стороны», - заметил ректор Ижевской ГСХА Андрей Брацихин.

Фото: Россельхозбанк

В этих словах – один из положительных эффектов реализации проекта. «Школа фермера» не только не только дает знания, но и формирует фермерское сообщество – все, кто прошел «Школу», продолжают общаться, поддерживать связи, обмениваться собственными открытиями и достижениями. Кроме того, она помогает решать очень важный для сельского хозяйства вопрос – кадровый. Поэтому сами фермеры хотели бы видеть среди выпускников как можно больше молодых специалистов.

«Мы – уже состоявшиеся личности, взрослые люди. Мы знаем свою цель и осознанно идем к ней. А молодежь сейчас сложно привлечь в сельское хозяйство, поэтому хотелось бы, чтобы аудитория проекта стала более молодой, чтобы в нем участвовало больше людей, только что окончивших вузы», – заявил Алексей Смольников, выпускник по направлению «Ремесленное сыроделие».

Задача повышения престижа фермерской профессии – серьезная, и для того, чтобы добиться результата, фермеры тоже должны участвовать в ее решении.

«Никто кроме нас с вами не сможет создать правильный образ фермера, который должен ассоциироваться с силой, мощью, развитием, с самыми лучшими перспективами, которые только могут быть в жизни человека. Хочется, в глазах общества наши профессии поднялись на несколько ступеней выше. И каждый из вас гордился тем, что он занимается сельским хозяйством, гордился тем, что он фермер», – обозначила свою позицию Ольга Абрамова.

Участники проекта сошлись во мнении, что эта задача будет решаться.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 (бессрочная).

Фото: Россельхозбанк

На правах рекламы.